Un uomo di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo aver rubato il cellulare di un ragazzo. L'episodio è avvenuto dopo un'aggressione, e il giovane ha poi tentato di fuggire. Gli agenti della squadra volanti hanno rintracciato e fermato il sospettato, trovando lo smartphone sotto un'auto.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 23enne che avrebbe rubato il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito. A fermarlo sono stati i poliziotti della squadra volanti della questura di Catania. Il fermo dopo l'inseguimento L'intervento della pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è scattato dopo aver notato due ragazzi inseguire il 23enne. I poliziotti hanno raggiunto il giovane, bloccandolo in modo da identificarlo. La rapina in via Luigi Rizzo L'uomo sarebbe riuscito a rubare lo smartphone a un coetaneo, dopo averlo afferrato per il collo e scaraventato a terra. La vittima si trovava in via Luigi Rizzo, in compagnia di un amico che, dopo il gesto violento, ha provato a inseguire il presunto rapinatore per le vie affollate del centro, senza, però, riuscirci. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Ruba il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito e fugge: arrestato a Catania. Lo smartphone trovato sotto un'auto

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