Ruba il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito e fugge | arrestato a Catania Lo smartphone trovato sotto un' auto

Da gazzettadelsud.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo aver rubato il cellulare di un ragazzo. L'episodio è avvenuto dopo un'aggressione, e il giovane ha poi tentato di fuggire. Gli agenti della squadra volanti hanno rintracciato e fermato il sospettato, trovando lo smartphone sotto un'auto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 23enne che avrebbe rubato il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito. A fermarlo sono stati i poliziotti della squadra volanti della questura di Catania. Il fermo dopo l'inseguimento L'intervento della pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è scattato dopo aver notato due ragazzi inseguire il 23enne. I poliziotti hanno raggiunto il giovane, bloccandolo in modo da identificarlo. La rapina in via Luigi Rizzo L'uomo sarebbe riuscito a rubare lo smartphone a un coetaneo, dopo averlo afferrato per il collo e scaraventato a terra. La vittima si trovava in via Luigi Rizzo, in compagnia di un amico che, dopo il gesto violento, ha provato a inseguire il presunto rapinatore per le vie affollate del centro, senza, però, riuscirci. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

ruba il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito e fugge arrestato a catania lo smartphone trovato sotto un auto
© Gazzettadelsud.it - Ruba il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito e fugge: arrestato a Catania. Lo smartphone trovato sotto un'auto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

Video LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

Notizie e thread social correlati

Catania, scaraventa a terra un giovane e gli ruba lo smartphone: arrestato 23enneUn 23enne straniero è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito e scaraventato a terra un giovane nel centro di Catania, sottraendogli lo...

Catania, forza la serratura di un'auto e fugge sotto gli occhi del proprietario: 63enne inseguito e arrestatoA Catania, un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo aver forzato la serratura di un’auto in viale XX Settembre e poi fuggito.

Temi più discussi: A CORTO DI CARICA NEL CELLULARE, RUBA IL POWER BANK DELLA COLLEGA IN AEROPORTO: 40ENNE DENUNCIATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato; Bergamo, ruba cellulare e cuffiette all'Unieuro di via XX Settembre: arrestato; Ruba cellulare e cuffie per oltre 340 euro all’Unieuro di via XX Settembre: arrestato 39enne; Via Farini, ruba cellulare e documenti mentre la vittima dorme: 22enne dominicano denunciato.

ruba il cellulare diRuba il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito: arrestato a CataniaGli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato uno straniero di 23 anni che ha rubato il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito. A fermarlo sono stati i poliziotti della squadra volanti dell ... catanianews.it

ruba il cellulare diRuba il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito e fugge: arrestato a Catania. Lo smartphone trovato sotto un'autoGli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 23enne che avrebbe rubato il cellulare di un ragazzo dopo averlo aggredito. A fermarlo sono stati i ... gazzettadelsud.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web