A Catania, un uomo di 63 anni è stato arrestato dopo aver forzato la serratura di un’auto in viale XX Settembre e poi fuggito. Il proprietario ha assistito al tentativo di furto e ha chiamato la polizia. L’automobilista ha tentato di allontanarsi, ma è stato inseguito e fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato accusato di furto aggravato e portato in commissariato.

Un arresto per furto aggravato a Catania, dove un uomo di 63 anni è stato fermato dopo aver rubato un’auto in viale XX Settembre. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del proprietario del veicolo, che ha assistito al reato e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il proprietario di un’auto, parcheggiata in viale XX Settembre a Catania, ha notato un uomo intento a forzare la serratura del suo veicolo. L’uomo, identificato poi come un pregiudicato di 63 anni originario della città, è riuscito a mettere in moto l’auto e a tentare la fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Catania, forza la serratura di un'auto e fugge sotto gli occhi del proprietario: 63enne inseguito e arrestato

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Catania: banda specializzata nei furti auto con OBD: 3 arresti

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