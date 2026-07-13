Ruba catenina d’oro a turista 27enne preso a Napoli

Un 27enne straniero è stato arrestato a Napoli, in zona Porta Nolana, per aver strappato una catenina d’oro a una turista finlandese di 67 anni. Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della polizia locale sono intervenuti e hanno fermato il sospetto in flagranza di reato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della polizia locale sono intervenuti nell’area di Porta Nolana, a Napoli, arrestando in flagranza di reato un cittadino straniero di 27 anni, ritenuto responsabile di furto con strappo ai danni di una turista finlandese di 67 anni. Il 27enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver strappato con violenza una catenina d’oro dal collo della vittima – che ha riportato lesioni giudicate guaribili presso l’ospedale Pellegrini – ha tentato di sfuggire alla cattura. Durante la fuga, l’uomo ha opposto una violenta resistenza colpendolo ripetutamente un agente della Polizia Locale (il quale ha riportato lesioni con prognosi di 7 giorni) arrivando a sputare contro la nipote quattordicenne della turista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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