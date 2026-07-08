Un turista è stato vittima di una rapina sul lungomare, dove è stato avvicinato all’improvviso da due uomini. Gli hanno strappato con violenza la catenina d’oro dal collo e, durante la reazione, uno dei complici ha estratto un coltello e ha tentato di colpirlo al volto.

Lo hanno avvicinato all’improvviso, gli hanno strappato con violenza la collana d’oro dal collo e, mentre cercava di reagire, uno dei complici gli ha puntato contro un coltello tentando perfino di colpirlo al volto per garantirsi la fuga. È finita con il fermo di un giovane di 22 anni, di origine egiziana, la rapina aggravata avvenuta sul litorale di Rimini ai danni di un turista. L’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Rimini è scattato immediatamente dopo la segnalazione arrivata al Numero unico di emergenza 112. Quando le pattuglie sono giunte sul posto, però, i responsabili si erano già dileguati, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina sul lungomare . Turista minacciato con coltello per strappargli la catenina d’oro

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