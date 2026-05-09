Aggressione col gas urticante al Monumentale | turista ferito per una catenina

Un turista francese è stato ferito alle spalle nei pressi del piazzale del Cimitero Monumentale. Due persone gli hanno avvicinato tentando di strappargli una collana d'oro e hanno usato uno spray urticante per bloccarlo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare i responsabili.

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