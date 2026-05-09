Aggressione col gas urticante al Monumentale | turista ferito per una catenina
Un turista francese è stato ferito alle spalle nei pressi del piazzale del Cimitero Monumentale. Due persone gli hanno avvicinato tentando di strappargli una collana d'oro e hanno usato uno spray urticante per bloccarlo. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha avviato le verifiche per identificare i responsabili.
Un turista francese è stato aggredito alle spalle nei pressi del piazzale del Cimitero Monumentale. Due persone hanno cercato di strappargli una collana d'oro utilizzando dello spray urticante per neutralizzarlo. L'intervento dei carabinieri del Nucleo radiomobile ha interrotto la rapina.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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