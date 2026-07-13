L’attrice e comica ha riferito che, da quando sua figlia è in carcere, i colloqui rappresentano la prima vera occasione di dialogo tra loro dopo anni. Durante un’intervista a Page Six, ha spiegato che le visite sono fondamentali per recuperare il rapporto e mantenere un contatto diretto con la figlia. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della detenzione o sulla durata del periodo carcerario.

Nel corso di un'intervista a Page Six l’attrice e stand up comedian ha raccontato delle visite che le fa e di come queste rappresentino per madre e figlia la prima vera occasione di dialogo dopo anni. «La prima volta che l'ho vista con regolarità è stata durante le quattro ore trascorse in prigione - ha detto, aggiungendo che si è trattato - dell’unica conversazione che ho avuto con lei in 10 anni che è durata più di 25 minuti, ed è la prima volta che vedo in lei una sorta di empatia». Chelsea, 29 anni, nel 2024 era stata arrestata tre volte con diverse accuse di reato grave, tra cui negligenza nei confronti di un minore, resistenza o ostruzione a pubblico ufficiale e possesso di metanfetamine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rosie O'Donnell: «Da quando mia figlia è in carcere e parliamo ai colloqui sto recuperando il dialogo con lei»

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