Rosie O’Donnell ha criticato pubblicamente Donald Trump, ricordando un episodio in cui, secondo lei, il ex presidente si trovava senza soldi e si spacciava per il portavoce di se stesso. La dichiarazione è stata fatta durante la cerimonia dei Tony Awards, dove ha rinnovato la sua disputa con Trump. La commentatrice ha definito l’ex presidente “uno psicopatico” nel corso del suo intervento.

Rosie O’Donnell ha rinnovato la sua storica faida con il presidente Donald Trump domenica sera, in occasione dei Tony Awards. L’attrice e conduttrice televisiva, intervistata da Variety sul red carpet, non ha risparmiato critiche durissime al Presidente USA, definendolo senza mezzi termini un truffatore, un narcisista e uno psicopatico. “Se sei cresciuto a New York, sapevi fin dal primo giorno che era un bugiardo e una persona spregevole”, ha dichiarato O’Donnell ai microfoni. La star ha poi condiviso alcuni ricordi personali del Trump che conosceva prima della sua ascesa politica, dipingendo un ritratto ben diverso dall’immagine di miliardario di successo. “Ricordo quando i suoi aerei vennero sequestrati direttamente dalle piste dell’aeroporto LaGuardia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - “È uno psicopatico”: Rosie O’Donnell ricorda quando Trump era al verde e fingeva di essere il suo portavoce

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