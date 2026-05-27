Rosie O’Donnell ha affrontato un intervento di lifting facciale, ma i costi dell’operazione non sono stati resi pubblici. Inoltre, il figlio di 21 anni si è opposto alla decisione della madre di sottoporsi all’intervento, e questa opposizione ha portato a uno scontro aperto tra i due.

? Domande chiave Quanto è costato davvero l'intervento estetico di Rosie O'Donnell?. Perché il figlio Clay si è opposto alla scelta della madre?. Come ha giustificato Rosie il tradimento dei suoi stessi valori femministi?. Perché nessuno tra gli amici ha notato il cambiamento sul suo volto?.? In Breve Intervento eseguito a gennaio dopo perdita di 50 libbre di peso corporeo.. Conflitto con il figlio Clay sulla gestione del corpo e valori personali.. Coinvolgimento dei figli Parker, Chelsea, Blake e Vivienne nella privacy familiare.. Riflessione sull'autodeterminazione fisica rispetto ai dogmi del movimento femminista.. Rosie O’Donnell ha rivelato di aver subito un lifting a gennaio con una spesa superiore al costo di un’automobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosie O’Donnell: lifting folle e lo scontro aperto con il figlio

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