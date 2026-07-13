rondinella ambiziosa e scatenata campagna e gori acquisti top

Il calciomercato di Serie D si anima con l'ingaggio di Alessandro Gori, difensore nato nel 2007 e ex giocatore dell'Empoli, dalla Rondinella Marzocco. La squadra toscana, appena promossa, ha anche annunciato l'acquisto di Campagna, proveniente dalla Lastrigiana. Questi movimenti contribuiscono a rinforzare le rose delle squadre toscane nel periodo di trattative che coinvolge diverse società della categoria.

Il calciomercato di Serie D entra nel vivo con un fine settimana di trattative che movimentano le rose delle toscane. C’è grande curiosità intorno alla neopromossa Rondinella Marzocco che dopo l’annuncio di Campagna (Lastrigiana), prende Alessandro Gori (2007), ex Empoli, difensore di ottime prospettive. A giorni, inoltre, è atteso l’annuncio di Alessandro Cirillo (2002), che arriverebbe in prestito dalla Sestese. Il San Donato Tavarnelle scatenato: asse col Poggibonsi e linea verde. Dopo aver prelevato il capitano Borri, il diesse Ghinassi si assicura anche Niccolò Ciacci (2002), centrocampista ex Fiorentina Under 18. Per la linea verde, saranno aggregati in prima squadra tre classe 2008: Valerio Dattilo, Yaki Calonaci e Matteo Zaccolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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