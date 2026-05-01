Pagelle concertone primo maggio | Cocciante emoziona 9 Brancale scatenata 8 Levante scatenata 9

Sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, il concerto del Primo Maggio ha visto esibirsi diversi artisti. Tra le performance più apprezzate, Cocciante ha ricevuto un voto di 9 per le sue emozioni, mentre Brancale e Levante sono state giudicate rispettivamente con 8 e 9, per la loro energia. Durante l'evento, Arisa ha aperto il concerto con un omaggio a Lucio Dalla, facendo riferimento a una futura femmina.

«E se è una femmina si chiamerà. futura»: è Arisa a rompere il ghiaccio sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, aprendo con un omaggio a Lucio Dalla il Concerto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pagelle concertone primo maggio: Cocciante emoziona (9), Brancale scatenata (8), Levante scatenata (9) Notizie correlate Canzonissima, le pagelle della quinta puntata: Arisa si emoziona e dimentica una strofa (9), Balivo scatenata (7)Anche sabato 18 aprile è tornato il consueto appuntamento con Canzonissima capitanato da Milly Carlucci: lo show musicale ha acceso la prima serata... Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2026, i big confermati: da Cocciante ai Litfiba Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Capovilla sul concertone del Primo Maggio: Analfabeti funzionali; Inter-Como 3-2, pagelle: Calhanoglu (8,5) trascinatore, Sucic (7,5) gol vincente, Baturina (7) non basta. Nerazzurri in finale di Coppa...; Pechino Express torna da giovedì 23 aprile: la prova dei Sette Mostri e la nuova coppia Costantino e Giulia Salemi. Pagelle concertone primo maggio: Sayf travolgente (7), Fulminacci divertente (8), Cocciante emoziona (9)«E se è una femmina si chiamerà... futura»: è Arisa a rompere il ghiaccio sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, aprendo con un omaggio a Lucio Dalla il ... ilgazzettino.it Pagelle concertone primo maggio: Fulminacci divertente (8), Cocciante emoziona (9), Brancale scatenata (8)«E se è una femmina si chiamerà... futura»: è Arisa a rompere il ghiaccio sul palco di Piazza San Giovanni a Roma, aprendo con un omaggio a Lucio Dalla il ... ilgazzettino.it Le pagelle delle esibizioni al Concertone: Arisa omaggia Lucio Dalla (7), Dutch Nazari scontato (5), Okgiorgio bene (6,5) - facebook.com facebook Le pagelle del Concertone del Primo Maggio x.com