Si chiama Etihan Bondi, ha 21 anni e ha detto di far parte della " Brigata Ebraica ". Avrebbe confessato di essere stato lui colui che ha premuto il grilletto di una pistola ad aria compressa contro due iscritti all'Anpi nel pomeriggio dello scorso 25 aprile vicino al parco Schuster a Roma. Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, 62 e 66 anni, erano rimasti feriti in modo lieve. A incastrare il giovane sono stati i video acquisiti dagli investigatori, coordinati dai pm dall'antiterrorismo della Capitale, sia sul luogo dell’agguato in via Ostiense sia sul lungotevere di Pietra Papa. E proprio grazie a questi ultimi frame sarebbe stata scoperta la targa dello scooter bianco, un Sh, guidato dal ragazzo che, secondo la testimonianza delle vittime, indossava una mimetica verde e un casco integrale scuro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, fermato chi ha sparato il 25 aprile ai due militanti all'Anpi: è un 21enne iscritto alla Comunità ebraica di Roma

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