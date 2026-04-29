Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione di un giovane di 21 anni, appartenente alla Comunità ebraica, in relazione agli spari avvenuti a Roma il giorno precedente. La persona, identificata come Eithan Bondì, è stata fermata e accusata di aver ferito un uomo e una donna durante l'episodio di fuoco. La vicenda ha attirato l'attenzione delle autorità e della comunità locale.

ROMA – E’ un giovane di 21anni, Eithan Bondì, la persona accusata degli spari e del ferimento di un uomo e una donna il 25 aprile a Roma. Si trova in stato di fermo. L’indagine è coordinata dai pm dall’antiterrorismo della Capitale. Avrebbe detto di appartenere alla Comunità ebraica. Nella notte è scattata una perquisizione nella sua abitazione a Roma. Il 21enne è stato identificato anche grazie alle registrazione delle telecamere di sorveglianza attraverso cui gli investigatori della Digos hanno ricostruito il tragitto dello scooter e sono risaliti all’identità. I pm, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, contestano il reato di tentato omicidio al 21enne fermato per gli spari del 25 aprile.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Spari del 25 aprile a Roma: fermato un giovane appartenente alla Comunità ebraica. Perquisita la sua casa nella notte

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