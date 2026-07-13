Roma | tenta furto in supermercato aggredisce donna e rapina corriere arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni senza fissa dimora e con precedenti è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. L’arresto è avvenuto dopo aver tentato un furto in un supermercato, aver aggredito una donna e aver rapinato un corriere. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica degli episodi né sui danni o ferite riportate.

Un uomo di 30 anni, privo di fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l’accusa di tentata rapina. Gli eventi si sono svolti in diverse fasi, iniziando con un tentativo di furto all’interno di un supermercato situato nella zona dei Parioli, a Roma. Furto e Aggressione. Nel supermercato in piazza Sant’Elia, l’uomo ha cercato di rubare alcuni prodotti, ma, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire aggredendo una donna di 50 anni per sottrarle il motorino, scaraventandola a terra con violenza. Rapina al Corriere. Non soddisfatto di quanto già compiuto, il 30enne si è poi avventato su un furgone in sosta, salendo a bordo e dando vita a una violenta colluttazione con il conducente, un cittadino peruviano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Bergamo: aggredisce una bambina e tenta di rapirla, arrestato.

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