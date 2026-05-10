Tenta di fare la spesa ' gratis' al Lidl e aggredisce i dipendenti | arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare merce all’interno di un supermercato Lidl e aver aggredito i dipendenti quando sono intervenuti. Secondo quanto ricostruito, il soggetto ha cercato di uscire senza pagare i prodotti, poi ha cercato di scappare spintonando gli addetti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo sul posto.

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