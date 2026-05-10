Tenta di fare la spesa ' gratis' al Lidl e aggredisce i dipendenti | arrestato 30enne
Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare merce all’interno di un supermercato Lidl e aver aggredito i dipendenti quando sono intervenuti. Secondo quanto ricostruito, il soggetto ha cercato di uscire senza pagare i prodotti, poi ha cercato di scappare spintonando gli addetti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo sul posto.
Ha tentato di fare la spesa gratis all'interno di un discount di Milano per poi cercare di darsi alla fuga, non prima di aver aggredito e spintonato gli addetti del supermercato. Arrestato, nella serata di sabato 9 maggio, un cittadino rumeno di 30 anni con l'accusa di rapina impropria. Spesa.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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