Tenta furto in un supermercato a Polistena intercettato e arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Polistena mentre tentava di rubare in un supermercato. L’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine ha evitato il furto. I militari sono intervenuti in tempo per bloccare il tentativo e fermare l’uomo in flagranza di reato. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori dettagli sui mezzi o le modalità dell’intervento.

Il tentativo di furto ai danni di un supermercato a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, si è concluso con l’arresto in flagranza di un uomo grazie al rapido e coordinato intervento dei carabinieri della stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Taurianova.Il fatto si è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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TENTANO DI RUBARE IN UN SUPERMERCATO, FERMATI E DENUNCIATI | 16/05/2026

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