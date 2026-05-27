Tenta furto in un supermercato a Polistena intercettato e arrestato dai carabinieri

Da reggiotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Polistena mentre tentava di rubare in un supermercato. L’intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine ha evitato il furto. I militari sono intervenuti in tempo per bloccare il tentativo e fermare l’uomo in flagranza di reato. L’arresto è stato effettuato sul posto, senza ulteriori dettagli sui mezzi o le modalità dell’intervento.

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Il tentativo di furto ai danni di un supermercato a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, si è concluso con l’arresto in flagranza di un uomo grazie al rapido e coordinato intervento dei carabinieri della stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Taurianova.Il fatto si è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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