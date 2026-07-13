Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato sotto casa dei genitori 300 grammi di cocaina e 6.500 euro in contanti. L’operazione è stata condotta durante controlli ferroviari. L’indagato, sospettato di spacciare, è stato fermato e portato in custodia. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

Un’operazione condotta dai controlli in ambito ferroviario della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine, sospettato di essere un presunto spacciatore. L’individuo è stato individuato dagli agenti del Compartimento Polfer per il Lazio e attualmente si trova agli arresti domiciliari, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’episodio è avvenuto durante i servizi di pattugliamento nelle vicinanze delle linee ferroviarie della Capitale. Indagini e Monitoraggio dell’Attività Illecita. Gli agenti, insospettiti dagli atteggiamenti di un uomo già noto per precedenti in materia di spaccio, hanno deciso di monitorare i suoi movimenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: spacciava sotto casa dei genitori, trovati 300 grammi cocaina e 6.500 euro, arrestato

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