Trovati con 80 grammi di cocaina e 14mila euro in contanti | due pusher in manette

Due persone sono state arrestate a Jesi con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un intervento, i carabinieri hanno trovato in possesso di 80 grammi di cocaina e 14mila euro in contanti. L’operazione è stata condotta dai militari per contrastare la diffusione di droga nella zona. Le due persone sono state poste in arresto in flagranza di reato.

JESI - È di due arresti in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti il bilancio di un operazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto della diffusione di stupefacenti condotta dai carabinieri di Jesi. Il primo intervento è stato effettuato lungo una delle vie del centro.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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