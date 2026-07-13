Roma si fingevano preti notai o magnati per estorcere denaro | arrestati truffatori

Da tgcom24.mediaset.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda di truffatori è stata arrestata dai carabinieri a Roma. Si travestivano da preti, notai o magnati, promettevano finanziamenti o appalti per ristrutturare complessi religiosi e cercavano di estorcere denaro alle vittime.

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La banda di truffatori, sgominata dai carabinieri, si travestiva da prelati, promettevano finti finanziamenti o appalti per ristrutturare complessi religiosi. Le ultime misure cautelari riguardano uomini di età compresa tra i 57 e 73 anni, già conosciuti nella "mala" degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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