Roma si fingevano preti notai o magnati per estorcere denaro | arrestati truffatori

Una banda di truffatori è stata arrestata dai carabinieri a Roma. Si travestivano da preti, notai o magnati, promettevano finanziamenti o appalti per ristrutturare complessi religiosi e cercavano di estorcere denaro alle vittime.

La banda di truffatori, sgominata dai carabinieri, si travestiva da prelati, promettevano finti finanziamenti o appalti per ristrutturare complessi religiosi. Le ultime misure cautelari riguardano uomini di età compresa tra i 57 e 73 anni, già conosciuti nella "mala" degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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