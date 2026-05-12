A Bastia Umbra, due individui sono stati arrestati con l’accusa di aver messo in atto una truffa fingendosi carabinieri. La donna è stata convinta a consegnare gioielli e denaro dopo aver ricevuto una telefonata in cui i sospetti si sono presentati come agenti di polizia. I truffatori hanno coordinato il prelievo dei beni attraverso una finta comunicazione ufficiale, inducendo la vittima a credere di essere sotto tutela delle forze dell’ordine.

? Domande chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere la donna?. Quale piano hanno usato per coordinare il prelievo dei gioielli?. Chi ha permesso ai Carabinieri di intervenire proprio in quel momento?. Dove sono stati portati i due complici dopo l'arresto?.? In Breve Complici di 21 e 43 anni arrestati dalla Compagnia di Assisi.. Il marito della settantaduenne ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112.. Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato gli arresti per truffa aggravata.. Indagini in corso per verificare episodi simili nelle zone limitrofe a Bastia Umbra.. Due uomini di 21 e 43 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra dopo aver tentato di truffare una donna di 72 anni spacciandosi per militari dell’Arma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bastia Umbra, arrestati due truffatori: fingevano di essere carabinieri

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