Si fingono preti funzionari del Vaticano notai e magnati per truffare imprenditori | sgominata banda a Roma

Una banda di truffatori si è spacciata per preti del Vaticano, notai e magnati, tentando di ingannare imprenditori. Il sistema, attivo a Roma e in altre regioni, è durato due anni prima di essere smascherato. Gli individui coinvolti hanno utilizzato identità false per convincere le vittime a collaborare, ottenendo denaro attraverso inganni e raggiri. Le indagini hanno portato alla sgominazione del gruppo, che ha agito con modalità simili in diverse zone.

Si sono finti preti del Vaticano, notai e magnati: il sistema per truffare gli imprenditori, a Roma e anche oltre regione, è andato avanti per due anni. Un sistema di truffe pensato per far fruttare oltre 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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