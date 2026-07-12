Si fingono preti funzionari del Vaticano notai e magnati per truffare imprenditori | sgominata banda a Roma

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una banda di truffatori si è spacciata per preti del Vaticano, notai e magnati, tentando di ingannare imprenditori. Il sistema, attivo a Roma e in altre regioni, è durato due anni prima di essere smascherato. Gli individui coinvolti hanno utilizzato identità false per convincere le vittime a collaborare, ottenendo denaro attraverso inganni e raggiri. Le indagini hanno portato alla sgominazione del gruppo, che ha agito con modalità simili in diverse zone.

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Si sono finti preti del Vaticano, notai e magnati: il sistema per truffare gli imprenditori, a Roma e anche oltre regione, è andato avanti per due anni. Un sistema di truffe pensato per far fruttare oltre 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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