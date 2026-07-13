Roma | prefetto pronti a gestire eventi autunnali

Il prefetto di Roma ha annunciato che l'amministrazione è pronta a gestire gli eventi previsti per l'autunno. Ha sottolineato l'importanza di mantenere la mediazione come guida principale nelle operazioni di gestione. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di pianificazione per affrontare eventuali situazioni di criticità durante la stagione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure o sui piani operativi adottati.

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha dichiarato: “Quello in arrivo sarà un autunno che sarà gestito; l’importante è avere sempre la bussola della mediazione. Sono fiducioso che, attraverso un metodo che coinvolga tutte le parti in causa, potremo gestire i grandi eventi”. Queste parole sono state pronunciate durante una tavola rotonda dedicata a uno studio condotto dalla Luiss Business School in collaborazione con Ama, riguardante il Giubileo. L’evento si è svolto questa mattina presso la Luiss a Roma, sottolineando l’importanza della cooperazione e del dialogo tra le istituzioni e i vari attori coinvolti nell’organizzazione di eventi di grande rilevanza per la città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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