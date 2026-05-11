Vertenza rifiuti salta l' assemblea ma la vertenza degli ' stagionali storici' continua | Pronti a rivolgerci al prefetto
L'assemblea sindacale prevista per venerdì scorso presso il cantiere Sieco è stata annullata, ma la questione dei lavoratori stagionali del servizio rifiuti rimane aperta. I lavoratori coinvolti continuano a manifestare preoccupazioni e minacciano di rivolgersi al prefetto se non si trovano soluzioni. La vertenza si protrae senza una data certa per un nuovo incontro, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione.
Non si è svolta l’assemblea sindacale convocata per venerdì scorso presso il cantiere Sieco, ma la tensione attorno alla vertenza dei lavoratori del servizio rifiuti resta alta. L’iniziativa di protesta, promossa dalle sigle sindacali, è infatti saltata all’ultimo momento, mentre sullo sfondo.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Vertenza rifiuti, lavoratori stagionali non rinnovati 'respinti' all'ingresso della ditta
Vertenza ’Acqua & Sapone’. Attesa l’assemblea dei lavoratori. Continua lo stato di agitazioneNon si ferma lo stato di agitazione dei 56 dipendenti del centro di distribuzione ex Logimer- Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa ha...