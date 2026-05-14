Giro d' Italia a Napoli Fico | La Campania si conferma capace di accogliere e gestire grandi eventi
A Napoli, il Giro d'Italia si prepara ad attraversare la città, con la tappa da Paestum che si conclude in Piazza del Plebiscito. Il presidente della regione ha commentato con soddisfazione il ruolo della Campania nell'organizzazione e nell'accoglienza di grandi eventi, sottolineando la capacità della regione di gestire manifestazioni di questa portata. L'attesa per l'arrivo della corsa si fa sentire tra i cittadini e gli organizzatori, mentre il percorso si avvicina al suo punto di arrivo.
“Siamo molto contenti, la tappa da Paestum arriva dritta in Piazza del Plebiscito e stiamo tutti aspettando l’arrivo. E’ un momento bello per la Città e per la Campania che sa accogliere i grandi eventi che, se gestiti bene, portano importanti ricadute d’immagine ed economiche”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania a margine dell’arrivo in piazza del Plebiscito della 6^tappa del giro d’Italia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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