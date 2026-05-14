Giro d' Italia a Napoli Fico | La Campania si conferma capace di accogliere e gestire grandi eventi

A Napoli, il Giro d'Italia si prepara ad attraversare la città, con la tappa da Paestum che si conclude in Piazza del Plebiscito. Il presidente della regione ha commentato con soddisfazione il ruolo della Campania nell'organizzazione e nell'accoglienza di grandi eventi, sottolineando la capacità della regione di gestire manifestazioni di questa portata. L'attesa per l'arrivo della corsa si fa sentire tra i cittadini e gli organizzatori, mentre il percorso si avvicina al suo punto di arrivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui