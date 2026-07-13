Roma Paulo Dybala ha firmato il nuovo contratto | la Joya resta in giallorosso

Paulo Dybala ha firmato un nuovo contratto con la Roma fino al 2027. Dopo settimane di trattative, l’accordo è stato finalizzato e il giocatore rimarrà nel club giallorosso.

Roma, Dybala firma il rinnovo: la Joya resta in giallorosso con un nuovo contratto fino al 2027. Tutti i dettagli dell’accordo. Dopo settimane di trattativa, è arrivata la fumata bianca: Paulo Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma. In mattinata l’agente Carlos Novel si è presentato a Trigoria per definire gli ultimi dettagli e procedere alla formalizzazione dell’accordo, senza alcun intoppo. Il precedente contratto dell’argentino era scaduto lo scorso 30 giugno. Il nuovo accordo è annualizzato, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, senza opzioni per ulteriori prolungamenti. La Joya percepirà poco meno di 3 milioni di euro più bonus, una struttura economica che riflette la volontà comune di proseguire insieme senza appesantire il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Paulo DYBALA ha parlato così del suo FUTURO al termine di Parma-Roma

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Ufficiale, Paulo #Dybala ha rinnovato il suo contratto con l’ #ASRoma. Accordo fino al 30 giugno 2027. #Roma #calciomercatoRoma x.com

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