Paulo Dybala cancella i dubbi sul futuro e sposa la Roma | intesa imminente per il rinnovo del contratto

Paulo Dybala si appresta a legare ancora il proprio futuro sportivo a quello della Roma, formalizzando nei prossimi giorni un accordo per il prolungamento del contratto che eviterà la separazione alla fine del mese di giugno. Secondo quanto rivelato dalle indiscrezioni giornalistiche pubblicate dal Corriere dello Sport, la trattativa tra l’entourage dell’attaccante argentino e la dirigenza capitolina ha registrato una svolta decisiva, trasformando quello che fino a poche settimane fa sembrava un concreto rischio di addio a parametro zero in un’intesa ormai imminente. La volontà condivisa di proseguire insieme ha permesso di superare gli ostacoli legati alla scadenza temporale del precedente vincolo, garantendo alla squadra un pilastro fondamentale per il reparto offensivo delle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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