Corriere dello Sport – Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma | tutto sul nuovo contratto e l’abbraccio con Gasperini

Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma, con un contratto valido fino al 2026. La firma è stata ufficializzata e seguita da un abbraccio con il tecnico della squadra. La notizia ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La firma rappresenta il proseguimento del rapporto tra il giocatore e il club. Non sono stati resi noti dettagli economici o clausole del nuovo contratto.

2026-07-12 09:24:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – La firma è arrivata, adesso può ricominciare la storia. Paulo Dybala è pronto a riprendersi Roma. Dopo aver sottoscritto il nuovo contratt o che lo legherà ai giallorossi per un’altra stagione, la Joya nella serata di ieri è sbarcata nella Capitale per ricominciare dove aveva lasciato: Trigoria, Gasperini e un popolo che non ha mai smesso di considerarlo il proprio fuoriclasse. Dybala, c’è la firma per il rinnovo con la Roma. L’attesa è finita. Quella che per settimane era stata una semplice volontà condivisa si è trasformata in realtà con la firma sul nuovo accordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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