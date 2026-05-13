Paola Garavelli è la nuova direttrice della Fraternita dei Laici
Il Magistrato della Fraternita dei Laici ha comunicato ufficialmente la nomina di Paola Garavelli come nuova direttrice dell’ente. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità o i termini della nomina. La nomina entra in vigore immediatamente e coinvolge l’amministrazione dell’ente, che si occupa di attività religiose e civili.
Il Magistrato della Fraternita dei Laici ha annunciato ufficialmente la nomina di Paola Garavelli come nuovo direttrice dell'ente. “La scelta - spiegano dall'istituzione - giunge al termine di un attento processo di selezione volto a individuare una figura capace di coniugare il prestigio.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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