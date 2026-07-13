Roma | nuovo sgombero centro sociale anarchico Bencivenga dopo rioccupazione 60 identificati

Nella zona Montesacro di Roma, il centro sociale anarchico Bencivenga è stato sgomberato nuovamente questa mattina. L’operazione, coordinata dalla Questura, è iniziata all’alba e segue la rioccupazione dell’immobile avvenuta tra sabato e domenica da parte di alcuni attivisti. Durante l’intervento, sono stati identificati circa 60 persone.

Sgomberato nuovamente il centro sociale anarchico Bencivenga, situato nella zona Montesacro a Roma. L’operazione, che è stata coordinata dalla Questura, è scattata all’alba di questa mattina a seguito della rioccupazione dell’immobile, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, da parte di alcuni esponenti della galassia libertaria capitolina. Questo intervento segue lo sgombero già attuato il 15 giugno scorso. Monitoraggio delle Forze di Polizia. Nelle ore precedenti allo sgombero, lo stabile era stato oggetto di attento monitoraggio da parte delle forze di polizia, che hanno mappato i flussi in entrata e in uscita. Questo monitoraggio ha avuto luogo anche in concomitanza con gli eventi che, dopo l’occupazione, gli stessi attivisti hanno pubblicizzato in rete, tra cui eventi conviviali e presentazioni di libri d’area. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nuovo sgombero del centro sociale anarchico Bencivenga a Roma

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