Nella notte, la polizia ha sgomberato il centro sociale anarchico Bencivenga nel quartiere Montesacro a Roma, dopo l’occupazione avvenuta nel fine settimana. Durante l’operazione, sono stati identificati circa 60 anarchici. L’intervento è iniziato all’alba di oggi, senza segnalare incidenti o resistenze significative. L’occupazione e lo sgombero sono stati seguiti da una serie di identificazioni da parte delle forze dell’ordine.

Nuovo sgombero del centro sociale anarchico Bencivenga nel quartiere Montesacro a Roma, dopo l’occupazione avvenuta tra sabato e domenica. La risposta della Questura di Roma è scattata all’alba di questa mattina. Le forze di polizia hanno mappato i flussi in entrata e in uscita anche in concomitanza con gli eventi che, dopo l’occupazione, gli stessi anarchici hanno pubblicizzato in rete tra cui eventi conviviali e presentazioni di libri d’area. L’ingresso ha richiesto la rimozione forzata di catene e lucchetti posti dopo l’occupazione di sabato notte. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere uno sbarramento posto a tutela degli accessi all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lapresse.it - Bencivenga occupato a Roma, nuovo sgombero: 60 anarchici identificati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovo sgombero del centro sociale anarchico Bencivenga a Roma

Notizie e thread social correlati

Roma, nuovo sgombero del centro sociale anarchico Bencivenga: blitz con elicottero e blindatiQuesta mattina, la Questura di Roma ha condotto uno sgombero del centro sociale anarchico Bencivenga, con l’uso di un elicottero e di blindati.

Leggi anche: Piantedosi, sgomberato centro anarchico ‘Bencivenga Occupato’

Temi più discussi: Montesacro, rioccupato il Bencivenga dopo la scarcerazione degli anarchici; Blitz a Montesacro, elicottero e blindati per sgomberare (di nuovo) il Bencivenga occupato; Terrorismo, anarchici scarcerati rioccupano il centro sociale Bencivenga; Liberi i sette anarchici accusati di terrorismo.

Sgomberato a Roma dalla Polizia il centro anarchico 'Bencivenga Occupato', utilizzato come base logistica da alcuni dei soggetti arrestati nell’ambito dell’operazione che oggi ha permesso di sgominare una rete eversiva di matrice anarchica, attiva su tutto il t x.com

Roma: Bencivenga occupato, la polizia lo sgombera nuovamente all'albaAll'alba di stamane è stato disoccupato ad opera della Questura il centro sociale anarchico Bencivenga, che, nella notte tra sabato e domenica, era stato nuovamente violato dopo lo sgombero già attuat ... ansa.it

Nuovo sgombero del centro sociale Bencivenga a Montesacro: 60 anarchici portati in QuesturaÈ stato sgomberato ancora una volta questa mattina il centro sociale anarchico Bencivenga di Roma, occupato una seconda volta nella notte fra sabato 11 e domenica 12 luglio. L'edificio era stato murat ... fanpage.it