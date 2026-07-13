È di un’operazione di sgombero e diverse identificazioni il bilancio dell’intervento condotto questa mattina dalla Questura di Roma contro la nuova occupazione del centro sociale anarchico Bencivenga. L’azione è stata decisa dopo che, nella notte tra sabato e domenica, lo stabile era stato nuovamente violato da esponenti della galassia libertaria capitolina, nonostante un precedente sgombero avvenuto il 15 giugno scorso. Monitoraggio e sicurezza: l’impiego di droni e unità speciali Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la risposta delle forze dell’ordine è scattata all’alba di oggi, quando la Questura ha deciso di intervenire per ripristinare la legalità nello stabile di via Nomentana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roma, nuovo sgombero del centro sociale anarchico Bencivenga: blitz con elicottero e blindati

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Nuovo sgombero del centro sociale anarchico Bencivenga a Roma

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