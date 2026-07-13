A Roma, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante una perquisizione, sono stati sequestrati 6.500 euro in contanti. Non si hanno dettagli sul metodo di occultamento, ma si sa che la cocaina era nascosta nella cuccia del cane.

Un arresto a Roma, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Operazione della Polizia di Stato nei pressi delle linee ferroviarie Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante i consueti servizi di controllo nelle aree ferroviarie della Capitale. Gli agenti del Compartimento Polfer per il Lazio hanno notato movimenti sospetti da parte di un uomo già conosciuto per precedenti legati allo spaccio di droga. Monitoraggio e pedinamento dell’indagato Gli agenti, insospettiti dagli atteggiamenti dell’uomo, hanno deciso di seguirlo e monitorarne i movimenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roma, nasconde la cocaina nella cuccia del cane: arrestato pusher, sequestrati 6.500 euro

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