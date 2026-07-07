Durante una perquisizione a Monreale, la polizia ha trovato una pistola con matricola abrasa nascosta in un doppio fondo di una cuccia per cani. La scoperta ha portato all’arresto di un uomo di 48 anni, che fino a quel momento non aveva precedenti penali. La pistola è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in carcere. La polizia prosegue le indagini per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Una pistola con la matricola abrasa, occultata in un doppio fondo ricavato all’interno di una cuccia per cani. È quanto ha scoperto la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Palermo durante una perquisizione a Monreale, che si è conclusa con l’arresto di un uomo di 48 anni, fino a quel momento incensurato. L’operazione è scattata dopo un lavoro investigativo che ha portato gli agenti a individuare una serie di indizi concreti, tutti convergenti sull’abitazione dell’indagato. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di possesso di arma clandestina e ricettazione. La perquisizione si è concentrata su un box in lamiera annesso all’immobile. Qui l’attenzione degli agenti si è spostata su una cuccia per cani, che a un primo controllo ha rivelato un vano segreto ricavato al suo interno. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, la pistola nascosta nella cuccia del cane: arrestato un 48enne

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