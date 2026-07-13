Roma Gasperini a tutto tondo | mercato Mondiale e obiettivi per la nuova stagione

Da sololaroma.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha aperto oggi il raduno a Trigoria, segnando l'inizio della nuova stagione. L'allenatore Gasperini ha parlato di mercato, obiettivi e della partecipazione al prossimo Mondiale. La squadra si prepara a lavorare intensamente per migliorare le prestazioni e raggiungere traguardi ambiziosi nella prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali movimenti di mercato o rotazioni nel roster. La stagione sportiva è ufficialmente iniziata con l’obiettivo di ottenere risultati significativi.

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La Roma inizia oggi il proprio raduno a Trigoria, alzando il sipario sulla nuova stagione, con Gasperini pronto a guidare la squadra verso altri importanti risultati. In un’intervista rilasciata a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1 il tecnico giallorosso ha parlato proprio di questo nuovo inizio: “È stata un’estate lunga e un po’ anomala rispetto agli altri anni. Il campionato è finito prima, ripartiamo una settimana dopo. C’è tanta voglia di ricominciare: il finale della scorsa stagione ci ha lasciato entusiasmo e voglia di riprovarci tutti insieme”. Il tecnico giallorosso ha poi così continuato, tracciando la strada che i giallorossi dovranno intraprendere: “ La Roma deve continuare il suo percorso, cercare di stabilizzarsi in alto e restare dentro la Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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