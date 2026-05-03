Mercato Roma | la posizione di Dybala e di Gasperini per il futuro Addio o no a fine stagione? La strada è stata tracciata

Il futuro di Paulo Dybala e di Gasperini nel mercato della Roma resta al centro delle discussioni. La decisione dell’attaccante argentino di attendere la fine della stagione prima di valutare le opzioni ha attirato l’attenzione, mentre il club e il tecnico continuano a discutere sulla strategia da adottare. Secondo fonti, Dybala rimane in attesa di sviluppi, mentre la strada per il possibile addio o rinnovo si sta definendo.

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