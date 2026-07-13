Roma finisce l’attesa lunga 18 anni | apre il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia

Dopo 18 anni di attese, apre il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia. La struttura si estende su più piani e può ospitare circa 500 veicoli. La consegna avviene con un’operazione di completamento e collaudo finale. La zona, finora priva di spazi di sosta sufficienti, ora dispone di un’area dedicata ai residenti e ai visitatori. L’inaugurazione è stata accompagnata da un sopralluogo e da discorsi ufficiali.

Roma, 13 luglio 2026 – Inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia. Un momento storico per il quadrante centrale della città: si chiude finalmente un cantiere rimasto fermo per ben 18 anni, che nel tempo era diventato una ferita aperta nel tessuto urbano, generando pesanti disagi alla cittadinanza senza restituire i benefici di un’infrastruttura così attesa. L’intervento, realizzato nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi (PUP), è stato completato a seguito della stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie con le società CO.GE.S.A.S. r.l. e D.S. Park Nove S.r.l. Unipersonale. La nuova struttura... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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