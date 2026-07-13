Roma finisce l’attesa lunga 18 anni | apre il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia
Dopo 18 anni di attese, apre il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia. La struttura si estende su più piani e può ospitare circa 500 veicoli. La consegna avviene con un’operazione di completamento e collaudo finale. La zona, finora priva di spazi di sosta sufficienti, ora dispone di un’area dedicata ai residenti e ai visitatori. L’inaugurazione è stata accompagnata da un sopralluogo e da discorsi ufficiali.
Roma, 13 luglio 2026 – Inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia. Un momento storico per il quadrante centrale della città: si chiude finalmente un cantiere rimasto fermo per ben 18 anni, che nel tempo era diventato una ferita aperta nel tessuto urbano, generando pesanti disagi alla cittadinanza senza restituire i benefici di un’infrastruttura così attesa. L’intervento, realizzato nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi (PUP), è stato completato a seguito della stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie con le società CO.GE.S.A.S. r.l. e D.S. Park Nove S.r.l. Unipersonale. La nuova struttura... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Went To Jail For My FiancéE; She Had Her Lover'S Baby. I Left, Got Billions—She Regrets It!
Notizie e thread social correlati
Riapre a breve il parcheggio di lungotevere Arnaldo da Brescia e Ponte Nenni sarà percorribile in entrambe le corsieIl parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia sarà presto aperto e il ponte Nenni potrà essere attraversato in entrambe le direzioni.
Sanremo, video di spaccio e minacce: il degrado in via Arnaldo da BresciaIn via Arnaldo da Brescia a Sanremo sono stati diffusi video che mostrano attività di spaccio e minacce.
Argomenti più discussi: Dopo 18 anni apre il parcheggio interrato di Lungotevere Arnaldo da Brescia; Flaminio, finisce l’incubo del cantiere infinito: apre il parcheggio dopo 18 anni.
Cassia, Tomba di Nerone: lite in strada finisce a pugni Nella serata di ieri in via Capena, nella zona di Tomba di Nerone, i Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone hanno arrestato un cittadino di origini filippine di 56 anni, già noto alle forze dell'or facebook
Flaminio, dopo 18 anni apre il parcheggio interrato sul Lungotevere: arrivano 157 nuovi posti autoL'opera è stata completata a seguito della stipula della convenzione per la concessione del diritto di superficie con le società CO.GE.S.A.S. r.l. e D.S. Park Nove S.r.l. Unipersonale. romatoday.it
Roma: dopo 18 anni apre il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, 156 posti autoDopo 18 anni di attesa apre il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma. È stato inaugurato oggi il nuovo spazio di ... agenzianova.com