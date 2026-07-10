Il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia sarà presto aperto e il ponte Nenni potrà essere attraversato in entrambe le direzioni. L’area è stata consegnata questa mattina al Comune, ma l’apertura ufficiale richiederà ancora alcuni giorni. Prima di consentire l’accesso alle auto, sarà necessaria una nuova autorizzazione di traffico rilasciata dalla Polizia Municipale.

Finalmente – è proprio il caso dirlo – apre il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia. L’area verrà consegnata questa mattina al Comune, ma prima che le auto possano entrare ed uscire e raggiungere gli stalli per la sosta dovrà passare ancora qualche giorno: è, infatti, necessaria una nuova determina di traffico della Polizia Municipale. Ma non appena pronta ed entrata in vigore il traffico nella zona subirà una vera rivoluzione, perché ponte Nenni sarà percorribile dalle auto anche nella parte in questi lunghi anni chiusa per i lavori. Tornando così ad una doppia circolazione. Da una parte le macchine, infatti, potranno andare verso il quartiere Prati imboccando via degli Scipioni e dall’ altra corsia, come oggi, venire verso lungotevere Arnaldo da Brescia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Riapre a breve il parcheggio di lungotevere Arnaldo da Brescia e Ponte Nenni sarà percorribile in entrambe le corsie

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