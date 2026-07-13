Roma e Dybala avanti insieme | ufficiale il rinnovo fino al 2027

Roma ha annunciato il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. La notizia è stata comunicata attraverso il sito ufficiale del club, confermando che l’attaccante argentino resterà in squadra per altri quattro anni e mezzo. Dybala, arrivato in prestito nel 2022, ha firmato il nuovo accordo con il club giallorosso senza dettagli economici pubblicati.

Paulo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027., Come riportato dalle ultime indiscrezioni, questa mattina l'agente Carlos Novel si è recato a Trigoria per limare gli ultimi dettagli dell'accordo: Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima stagione della Joya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Paulo DYBALA ha parlato così del suo FUTURO al termine di Parma-Roma

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