La Roma e Dybala insieme per la Champions | Ryan Friedkin prepara il rinnovo della Joya fino al 2027

La Roma e Paulo Dybala sono vicini a un accordo per il rinnovo del contratto. Le due parti hanno deciso di prolungare il rapporto di un anno, fino al 30 giugno 2027. La trattativa prevede anche la possibilità di estendere ulteriormente l’accordo, con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’attaccante argentino in squadra. Il club sta preparando ufficialmente la documentazione per formalizzare il nuovo contratto.

La Roma e Paulo Dybala hanno manifestato la comune volontà di prolungare il proprio rapporto professionale per un altro anno, ponendo le basi per estendere la scadenza del contratto dell’attaccante argentino fino al 30 giugno 2027. Come svelato da un’indiscrezione giornalistica pubblicata sulle colonne della Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo viene gestita in prima persona dal vicepresidente Ryan Friedkin, atteso nei prossimi giorni nella Capitale dopo una temporanea assenza legata alla scelta del nuovo direttore sportivo. Il blindaggio del numero dieci risponde a una precisa ed esplicita richiesta avanzata dall’allenatore Gian Piero Gasperini, intenzionato a fare affidamento sul talento di Savona per affrontare il ritorno nella fase a gironi della Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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#ConferenzaStampaGasperini, diretta LIVE: Siamo così motivati che avremmo giocato a qualunque ora. La presenza di Ryan #Friedkin è fondamentale #AllRoma #RomaLazio #Derby #Dybala #ElShaarawy x.com

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