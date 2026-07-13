roma ufficiale il rinnovo di dybala fino al 2027

La Roma ha confermato il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 2027. La decisione, già circolata nelle ultime settimane, è ora ufficiale. La firma prolungata garantisce all’attaccante argentino di restare nel club almeno per altre quattro stagioni. La società ha reso nota la novità senza ulteriori dettagli. Dybala, arrivato nella capitale nel 2022, continuerà a vestire la maglia giallorossa fino alla fine della stagione 2026-2027.

La notizia era nell'aria ma ora è diventata ufficiale: la Roma e Paulo Dybala andranno avanti insieme almeno per un'altra stagione. I giallorossi infatti hanno ufficializzato il rinnovo dell'argentino fino al 2027. Di seguito il comunicato ufficiale del club:"L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Il RINNOVO di DYBALA sta DIVENTANDO un CASO

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