roma dybala rinnova per una stagione

Il club ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, che resterà con la squadra fino al 30 giugno 2027. La comunicazione è stata pubblicata sul sito ufficiale del club. Il giocatore continuerà a far parte della rosa per un'altra stagione. Il contratto precedente era in vigore fino a una data precedente, ma ora è stato esteso di un anno. La notizia riguarda la permanenza dell’attaccante nel club per il prossimo campionato.

Roma, 14 lug. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Paulo Dybala rinnova per una stagione, fino al 30 giugno 2027, il suo contratto con la Roma. Lo annuncia il club giallorosso, con una nota sul proprio sito web. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Paulo Dybala Rinnovo con la Roma per la prossima stagione

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Ancora una Joya per la Roma Dybala rinnova con i giallorossi fino al 2027 #Roma #Dybala #DAZN x.com

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