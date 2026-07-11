tra obiettivi e certezze la roma punta garnacho e martinelli intanto rinnova dybala

La Roma ha avviato trattative per Garnacho e Martinelli, mentre rinnova il contratto di Dybala. La società ha abbandonato l’idea di ingaggiare Greenwood e cerca nuovi profili offensivi. Dybala resta un punto fermo e ha firmato un nuovo accordo con il club.

Dopo aver dovuto rinunciare a Mason Greenwood, la Roma è alla ricerca di nuovi profili con cui rinforzare il reparto offensivo ma può anche contare su una intramontabile certezza: Paulo Dybala., Per il rinnovo dell'argentino manca pochissimo e la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, tutti i documenti sono stati approvati dai legali e la Joya è pronta a legarsi ai giallorossi ancora per un altro anno. L'ingaggio è vicino ai 3 milioni di euro più bonus, un ritocco economico che ha compensato la breve durata del nuovo contratto. Dybala aveva chiesto un prolungamento superiore, ma a Trigoria hanno preferito lasciare la parola al campo e rinviare ulteriori discorsi all'estate prossima. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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