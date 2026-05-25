La Roma ha ottenuto una vittoria contro il Verona con il risultato di 2-0, assicurandosi la qualificazione alla Champions League dopo sette anni. La partita è stata combattuta e ha suscitato tensione tra i tifosi. La società ha confermato la presenza di Malen in rosa per la prossima stagione e si attende una decisione sul rinnovo di Dybala. La qualificazione alla competizione europea rappresenta un risultato importante sia in termini sportivi che economici.

La Roma va all’incasso, in tutti i sensi. Abbatte il Verona (2-0), con parecchia fatica e ansia, e si prende dopo 7 anni la Champions League, che arricchisce le casse e ti fa guardare al futuro con ottimismo. A segno il solito Malen, che sbaglia un rigore e infila - servito da Dybala - subito dopo la respinta di Montipò; raddoppia nel finale El Shaaarawy, che saluta e ringrazia per questi dieci anni di romanismo allo stato puro. Anche lui, in fondo, è dentro questo successo e con Cristante, questa Coppa con la Roma è tra i pochi ad averla già giocata. Sette anni fa. E da quella volta, i giallorossi non l’hanno più vista. Il trionfo della... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, arriva la Champions League dopo 7 anni firmata Gasperini: Malen certezza, Dybala rinnova? Gli scenari

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La ROMA è in CHAMPIONS LEAGUE dopo SETTE ANNI...

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Verona-Roma 0-2, pagelle: Malen (7) gol pesante, Dybala (8) l'assist più importante. Gasperini (8) riporta i giallorossi in Champions dopo 7 anniLa Roma ha conquistato la qualificazione in Champions League battendo 2-0 il Verona all’ultima giornata di campionato.

Roma, Gasperini ritrova il tridente: Dybala e Malen per la ChampionsA quattro partite dalla fine del campionato, la Roma di Gian Piero Gasperini torna a schierare il suo tridente con Dybala e Malen.

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VIDEO - #ElShaarawy spedisce la #Roma in #ChampionsLeague: arriva il 2-0 al Bentegodi! #ASRoma #VeronaRoma x.com

Riuscirà la Roma dopo la vittoria di oggi ad andare in Champions League ? reddit

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