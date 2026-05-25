Roma arriva la Champions League dopo 7 anni firmata Gasperini | Malen certezza Dybala rinnova? Gli scenari

Da ilmessaggero.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha ottenuto una vittoria contro il Verona con il risultato di 2-0, assicurandosi la qualificazione alla Champions League dopo sette anni. La partita è stata combattuta e ha suscitato tensione tra i tifosi. La società ha confermato la presenza di Malen in rosa per la prossima stagione e si attende una decisione sul rinnovo di Dybala. La qualificazione alla competizione europea rappresenta un risultato importante sia in termini sportivi che economici.

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La Roma va all’incasso, in tutti i sensi. Abbatte il Verona (2-0), con parecchia fatica e ansia, e si prende dopo 7 anni la Champions League, che arricchisce le casse e ti fa guardare al futuro con ottimismo. A segno il solito Malen, che sbaglia un rigore e infila - servito da Dybala - subito dopo la respinta di Montipò; raddoppia nel finale El Shaaarawy, che saluta e ringrazia per questi dieci anni di romanismo allo stato puro. Anche lui, in fondo, è dentro questo successo e con Cristante, questa Coppa con la Roma è tra i pochi ad averla già giocata. Sette anni fa. E da quella volta, i giallorossi non l’hanno più vista. Il trionfo della... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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La ROMA è in CHAMPIONS LEAGUE dopo SETTE ANNI...

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