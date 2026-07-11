Tresoldi ha già scelto la Roma | ora Gasperini vuole bruciare i tempi per anticipare l’Atletico Madrid

Nicolò Tresoldi ha scelto la Roma come futura squadra, secondo quanto riportato. Gasperini, allenatore, vuole accelerare i tempi per anticipare l’Atletico Madrid. La promessa fatta al giocatore potrebbe facilitare la trattativa. Tresoldi, centravanti nato in Italia e cresciuto nel Bruges, avrebbe già deciso di trasferirsi nella capitale. La trattativa sembra in fase avanzata, con l’obiettivo di chiudere l’accordo prima possibile.

C’è già una promessa fatta a Gian Piero Gasperini, e per la Roma potrebbe essere la chiave per chiudere l’affare in tempi rapidi. Nicolò Tresoldi, centravanti italo-tedesco del Bruges nato a Cagliari, ha in testa una sola destinazione per il proprio futuro, ed è la Roma, secondo quanto ricostruito da Alessio D’Urso su La Gazzetta dello Sport. Non un’indiscrezione qualsiasi, ma la conferma di un pressing reciproco che va avanti da mesi tra il club giallorosso e l’entourage del giocatore. Un gradimento già dato, un amico in comune con Pisilli. Il giocatore che i giallorossi seguono da tempo avrebbe infatti già comunicato la propria... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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