Roma auto in sosta nel mirino dei ladri | 9 arresti

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha arrestato nove persone in diverse zone di Roma, colpite da furti di veicoli. Gli episodi hanno coinvolto sia auto private che commerciali, con cinque colpi sventati in vari quartieri della città. Le forze dell’ordine hanno intercettato i responsabili e sequestrato parte della refurtiva durante le operazioni di polizia. I dettagli sui metodi adottati e sui luoghi degli episodi non sono stati resi noti.

Roma, 13 luglio 2026 – Accumunati dai bersagli presi di mira, tra veicoli privati e commerciali, sono c inque i colpi sul fronte predatorio neutralizzati dalla Polizia di Stato, negli ultimi giorni ed in distinti episodi, in diversi quadranti della Capitale. Gli interventi tempestivi delle pattuglie delle Volanti e dei Commissariati di P.S. competenti per territorio restituiscono un bilancio di nove arresti, per reati che oscillano dal furto alla rapina impropria, fino alle lesioni personali aggravate. I primi cinque arresti sono scattati nell’area di Piazza Celimontana, dove i veicoli dei turisti si sono rivelati obiettivi privilegiati di raid costruiti su una finestra d’azione di pochi secondi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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