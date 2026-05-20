Auto e un salumificio nel mirino dei ladri

Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni malviventi hanno preso di mira diverse auto parcheggiate in zona San Giorgio, a Belforte. Durante l’azione, sono stati rubati alcuni veicoli e si sono verificati danni ad altri. Nello stesso periodo, un salumificio locale è stato preso di mira dai ladri, che hanno tentato di entrare nel locale senza successo. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la sequenza dei fatti.

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Ladri in azione, nella notte tra domenica e lunedì. Hanno passato in rassegna diverse auto parcheggiate in zona San Giorgio, a Belforte. E rubato contanti e prodotti al salumificio dell’agriturismo Ponte degli Schiavi a Camporotondo di Fiastrone. In quest’ultimo caso, i malviventi hanno sfondato la finestra del locale che si trova vicino al ristorante, hanno aperto le celle frigorifere e, dopo aver fatto razzia di ciauscoli, salami, lonze, guanciale, pancetta e tocchetti di prosciutto sottovuoto (senza toccare però i prosciutti interi), sono scappati dalla porta sul retro. Non paghi, hanno preso anche i soldi nel cassetto, un centinaio di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto e un salumificio nel mirino dei ladri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Villette dei colli nel mirino dei ladri. I padroni di casa li mettono in fugaLe villette dei colli tornano nel mirino dei ladri: nell’ultima settimana sono almeno tre i colpiti tentati e sventati solo dalla presenza imprevista... Leggi anche: Ville nel mirino dei ladri, rubati gioielli e profumi Lombardi compra il salumificio all’asta: Siamo feliciSantarcangelo (Rimini), 9 dicembre 2025 – I muri dello storico salumificio Lombardi di Santarcangelo ricomprati all’asta dalla stessa famiglia che l’ha fondato. È un cerchio che si chiude. A un anno ... ilrestodelcarlino.it