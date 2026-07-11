Auto in sosta nel mirino L’allarme dei residenti
Un'auto in sosta è stata presa di mira da una banda di ladri. I residenti segnalano ripetuti furti di veicoli e tentativi di scasso nelle zone di via Albergati e via Hercolani a Medicina. Giovedì sera, un veicolo è stato danneggiato, mentre altri sono stati oggetto di tentativi di furto nelle ultime settimane. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno indagando sugli episodi.
Non c’è pace per chi abita dalle parti di via Albergati e via Hercolani a Medicina. Nella medesima zona in cui giovedì sera un gruppo di malviventi si era introdotto di sera in un paio di abitazioni, episodi simili si sono ripetuti anche questa settimana: lunedì e nella notte tra giovedì e ieri, quando i ladri hanno messo nel mirino anziché le abitazioni le automobili parcheggiate in strada e vicino alle case. Alle 2.30 della notte infatti i ladri sono tornati nella zona già colpita nei giorni scorsi e hanno forzato gli sportelli di diversi veicoli. Stando a quanto trapela i malviventi questa volta non sarebbero riusciti a mettere le mani su nulla di valore che fosse custodito negli abitacoli, lasciandosi alle spalle dunque solo danni e tanta, tantissima paura per chi vive nella zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A Savage Bigfoot Unleashed Pure Terror in the Woods! Who Will Survive His Bloodwashed Vengeance!
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