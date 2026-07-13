Roma assalto al Bencivenga dopo la rioccupazione | liberato lo stabile

All'alba di oggi, la Questura ha intervenuto nel centro sociale Bencivenga a Roma, dopo che nella notte tra sabato e domenica era stato nuovamente occupato da membri di un gruppo anarchico. Lo stabile, già sgomberato il 15 giugno, è stato liberato durante l'operazione di polizia.

Roma, 13 luglio 2026 – È scattata all’alba di questa mattina la risposta della Questura nel centro sociale Bencivenga, che, nella notte tra sabato e domenica, era stato nuovamente violato da esponenti della galassia anarchica capitolina dopo lo sgombero già attuato il 15 giugno scorso. In sessanta, intercettati all’interno dello stabile, sono usciti spontaneamente dopo una mediazione condotta dalla Digos e accompagnati negli uffici della Questura per le procedure di fotosegnalamento e identificazione. Sono state rimosse catene e lucchetti che gli occupanti avevano messo dopo l’occupazione di sabato notte per impedire o ostacolare l’accesso delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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