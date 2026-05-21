Data Center Fontana torna al leghismo d’assalto | Il commissario da Roma? Non lo vogliamo

Un esponente politico ha espresso chiaramente il suo dissenso nei confronti dell’ipotesi di nominare commissari nazionali, affermando di non voler essere contraddetto nelle sue posizioni a livello amministrativo e politico. La dichiarazione è stata rilasciata in relazione a una proposta proveniente da Roma, che prevede l’intervento di figure commissariali nel settore dei data center. La posizione ribadisce una preferenza per un approccio autonomo e non interventista da parte delle autorità centrali.

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Milano, 21 maggio 2026 – “L’idea dei commissari nazionali non mi piace, perché è chiaro che vorrebbe dire contraddire quello in cui io credo a livello amministrativo e politico”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non nasconde la sua contrarietà all’ipotesi di un commissario del Governo chiamato a gestire il più importante piano di investimenti in data center tra quelli presentati in Lombardia. “Credo che a livello locale, se ci sono dei problemi da affrontare, li sappiamo affrontare senza bisogno che ci sia un commissario che ci spiega dove sottolineare col rosso e dove sottolineare col blu – ha spiegato il governatore a margine del congresso della Uil Lombardia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Data Center, Fontana torna al leghismo d’assalto: “Il commissario da Roma? Non lo vogliamo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tre maxi Data center in Lombardia, il piano del Governo: la nomina di un commissario straordinarioMilano – Potrebbe essere un commissario del Governo a gestire il più importante piano di investimenti in Data center tra quelli presentati in... Assalto ai Data Center: la Lombardia rischia costi energetici folli? Cosa sapere Oltre 150 richieste di Data Center gravano sulla Lombardia con domanda di 22 Gigabyte. Data Center, Fontana torna al leghismo d’assalto: Il commissario da Roma? Non lo vogliamoMessaggio al governo che intende nominare una personalità che gestisca il piano di investimenti per la realizzazione di tre maxi-archivi digitali: Se ci sono dei problemi li sappiamo affrontare senza ... ilgiorno.it