Sgombero al Laurentino 38 liberato stabile Ater

Questa mattina all’alba è stato portato a termine uno sgombero nel quartiere Laurentino, con la liberazione di uno stabile gestito dall’Ater. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine, che sono entrate nell’edificio per eseguire il provvedimento. Non sono stati segnalati incidenti o resistenze durante le operazioni, che si sono concluse con il rilascio dell’immobile. La zona resta sotto sorveglianza delle autorità.

Roma, 28 aprile 2026 – Operazione di sgombero questa mattina, all’alba, nel quadrante Laurentino 38. Contingenti della Forza pubblica, sotto il coordinamento della Questura di Roma, sono intervenuti in un complesso di proprietà Ater per liberare gli spazi occupati abusivamente e avviare il ripristino della legalità. L’intervento rientra in una strategia definita in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma. L’operazione è stata preceduta da un’attività di analisi e mappatura delle criticità presenti nell’area, con particolare attenzione alle occupazioni abusive che si erano consolidate nel tempo all’interno del complesso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Frosinone, sgombero al “Casermone”: liberato un alloggio ATER occupato abusivamenteNella mattinata odierna è stato eseguito un decreto di rilascio emesso dal Tribunale di Frosinone per occupazione sine titulo di un immobile situato... Roma: lo sgombero del centro sociale Laurentino 38È in corso da stamani, martedì mattina, lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Laurentino 38, sgomberato il centro sociale: alle 16 presidio degli antagonisti; Sgombero in corso al Laurentino 38, le immagini dal quartiere; Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tetto; Laurentino 38, sgomberato il centro sociale L38squat: blitz all’alba della polizia. Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tettoLa polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni ... fanpage.it Sgombero in corso al Laurentino 38, le immagini dal quartiereUno sgombero annunciato da tempo: il centro sociale L38Squat occupa locali Ater da molti decenni. L'appello dei militanti ... rainews.it È scattata all’alba di oggi, martedì 28 aprile, la maxi-operazione delle forze dell’ordine per lo sgombero del centro sociale L38 Squat, situato al sesto ponte del complesso popolare Laurentino 38. L’intervento, disposto dal Viminale, pone fine a un’occupazione x.com LaPresse. . Momenti di tensione a Roma durante lo sgombero del centro sociale Laurentino 38. Le forze dell'ordine sono penetrate all'interno dei locali dando il via a una fase di stallo. Scopri nel video le immagini esclusive dell'irruzione e i motivi che stanno r - facebook.com facebook