A 62 anni, un attore del settore pornografico è tornato a lavorare sui set, dopo aver riferito di dolori lancinanti alla schiena causati dall'età. Nonostante i problemi fisici, ha dichiarato che il desiderio di continuare a recitare prevale sulle difficoltà. Ha spiegato che eseguire le stesse performance di quando aveva 30 anni provoca notti con dolori intensi alla schiena.

Nonostante i problemi fisici legati all'età, l'attore sottolinea come il desiderio di continuare il proprio lavoro sia più forte delle difficoltà: "Fare a quest'età le performance che facevo a 30 mi provoca la notte dolori alla schiena terrificanti. Questa è l'unica differenza" A 62 anni Rocc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rocco Siffredi torna sui set porno a 62 anni, l’attore hard: “A quest’età mi vengono dolori lancinanti alla schiena”

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Rocco Siffredi torna al cinema con 'Blue' un film oltre il porno

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